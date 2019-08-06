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İlk sınav gençlerle

Yeni Çorumspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Yeni Çorumspor U19 takımı ile oynadı.

İlk sınav gençlerle

Yeni Çorumspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Yeni Çorumspor U19 takımı ile oynadı.

06 Ağustos 2019 Salı 00:16
İlk sınav gençlerle

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı ikinci etap çalışmaları ile sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dün U19 takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 18.00’de başlayan karşılaşmanın ilk yarısında Teknik Direktör Bahri Kaya, Onur, Ertuğrul, Mert Güney, Mümin, Ferdi, Kerem, Batuhan, Nuri, Murathan, Burak ve Artun 11’i ile başlarken, ikinci yarısında ise Reşat, Oktay, Mehmet Cansın, Osman, Nafican, Semih, Oğuz, Muhammed, Mert Ilıman, Kıvan ve Emrah 11’i ile mücadele etti. U19 takım antrenörü Ömer Özer ise ilk yarıda Kadir, Oğuzhan, Eren, Berkan, Mehmet, Emre, Eray, Batu, Berkay, Enes ve Samet 11’i ile mücadele ederken, ikinci yarıda Hakan, Emrecan, Eren, Berkan, Gökberk, Hüseyin, Emir, Bilge, Samet, Mustafa ve Ahmet 11’ine görev verdi.

Orta hakemlik görevini Teknik Direktör Bahri Kaya üstlenirken, zaman zaman hata yapan oyuncularını uyarmayı da ihmal etmedi. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk hazırlık maçı dostça sona erdi.

(Rıfat KARA)

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