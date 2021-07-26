İlk hazırlık maçı Samsunspor’la

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına 12 Temmuz’da yaptığı antrenmanla başlayan Çorum FK, ilk etabı 19 Temmuz’da yaptığı son antrenman ile tamamlamıştı. 16 Temmuz Cuma günü ikinci etap hazırlıklarına start veren Kırmızı-Siyahlıların ilk hazırlık maç programı da belli oldu. Kırmızı-Siyahlılar ilk hazırlık maçını 7 Ağustos Cumartesi günü Samsun Nuri Asan Tesisleri’nde TFF 1.Lig takımlarından Samsunspor ile oynayacak. Bu özel karşılaşma saat 18.00’de başlayacak.

(Rıfat KARA)

