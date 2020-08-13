İlk baklava Demir’den

Muğla-Bodrum’da ikamet eden Çorumspor taraftarı hemşehrimiz Karip Demir, önceki gün yapılan sezonun ilk antrenmanında teknik heyet ve futbolculara iki tepsi baklava ikramında bulundu. Baklavayı takım adına Yakup Alkan, Mert Ilıman, Onur Tekin, Kıvanç Kaya, Cengiz Ötkün ve Ahmet Hakan Leblebici’ye teslim eden Karip Demir, Çorum Futbol Kulübü’nün yeni sezonda 1.Lig’e yükseleceğine inandığını ifade ederken, kırmızı-siyahlılara başarı dileklerinde bulundu.

(Hüseyin AŞKIN)