İldir’den bronz madalya

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası 6-7 Ağustos tarihleri arasında 5 ayrı bölgede yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abdulkadir İldir Ankara’da 200 metrede yarıştı. Mersin, Trabzon, İstanbul ve Denizli’de gerçekleşen yarışlar sonunda 23 saniye 22 salise derece elde eden Çorumlu atlet Abdulkadir İldir Ankara’da ikinci, Türkiye genelinde ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Abdulkadir İldir’in Türkiye üçüncüsü olduğu yarışlarda Bilecik bölgesinden 22 saniye 70 salise derecesi ile Orçun Ünalan birinci, Mersin bölgesinden 22 saniye 72 salise derece ile Cem Özsu ikinci oldu.

(Ömür SOYTEMİZ)