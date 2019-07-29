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İlbars, dünya şampiyonluğu için Bulgaristan’da mindere çıkıyor

Çorum milli güreşçi Mert İlbars, bugün Bulgaristan’da başlayacak olan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkacak.

İlbars, dünya şampiyonluğu için Bulgaristan’da mindere çıkıyor

Çorum milli güreşçi Mert İlbars, bugün Bulgaristan’da başlayacak olan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkacak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:05
İlbars, dünya şampiyonluğu için Bulgaristan’da mindere çıkıyor

Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası bugün Bulgaristan’ın Sofya kentinde start alacak. 6 gün sürecek şampiyonada Çorumlu milli güreşçi Mert İlbars grekoromen stil 60 kiloda milli mayoyu giyecek. Mert İlbars’ın yanı sıra grekoromen stilde Berat Büyüktazım 45 kilo, Berat Keskin 48 kilo, Barış Erbek 51 kilo, SeyitcanBeytekin 55 kilo, Müslüm Barga 65 kilo, Furkan Taş 71 kilo, Yusuf Gölbaşı 80 kilo, Oktay Demir 92 kilo ve Ömer Aygül 110 kiloda mücadele edecek. Serbest stilde ise Tolga Özbek 45 kilo, Bekir Özcan 48 kilo, Ahmet Yücel 51 kilo, Eren Duran 60 kilo, Mikail Topal 65 kilo, M.HalitÖzmuş 71 kilo, Emre Çiftçi 80kilo, Ömer Ağtaş 92 kilo ve Adil Mısırcı 110 kiloda milli takım adına mindere çıkacak.

(Bülent USLU)

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