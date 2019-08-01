İkinci etap başladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etap hazırlıklarını Çorum’da tamamlayan Yeni Çorumspor’da ikinci etap hazırlıkları 3 günlük izinin ardından başladı.

Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde erken saatlerde toplanan Kırmızı-Siyahlı futbolcular ilk antrenmanı saat 17.30’da yaptı. Tesisler 1 No’luSaha’da gerçekleşen antrenmana Mikail Albayrak dışında tüm futbolcular katılırken, antrenman ısınma hareketleri ve düz koşular ile başladı. Daha sonra 5’e 2 pas çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar son bölümde yarı sahada topla birlikte yapılan kuvvet çalışması ile günü tamamladı.

Yeni Çorumspor’da ikinci etap hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanlarla devam edecek.

(Rıfat KARA)