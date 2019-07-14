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İki imza daha

Yeni Çorumspor, Utaş Uşakspor’dan golcü Emrah Uzun’dan sonra Çankaya Futbol Kulübü’nden stoper Mert Güney ve Sancaktepe Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Oğuz Mataracı’yı 3’er yıllığına kadrosuna kattı.

İki imza daha

Yeni Çorumspor, Utaş Uşakspor’dan golcü Emrah Uzun’dan sonra Çankaya Futbol Kulübü’nden stoper Mert Güney ve Sancaktepe Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Oğuz Mataracı’yı 3’er yıllığına kadrosuna kattı.

14 Temmuz 2019 Pazar 19:04
İki imza daha

İç transferi tamamlayan yeni Çorumspor’da dış transfer çalışmaları devam ediyor

Dış transferde ilk imzayı Utaş Uşakspor’dan 32 yaşındaki forvet oyuncusu Emrah Uzun’a attıran Yeni Çorumspor, kadrosuna iki futbolcu daha kattı. Kırmızı-Siyahlılar, eski adı Adliyespor olan Çankaya Futbol Kulübü’nden stoper Mert Güney ve Sancaktepe Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Oğuz Mataracı ile 3’er yıllık anlaşma sağladı.

MERT GÜNEY KİMDİR?

1996 İzmit doğumlu olan Mert güney, futbola 2005’te Körfez Futbol Kulübü’nde başladı. 2011’de Kuşadasıspor’a amatör olarak transfer olan Mert Güney, 1 yıl sonra yine amatör olarak geçtiği Kardemir Karabükspor’da 2015’te profesyonel oldu. 2015-16 sezonun devre arasında Gümüşhanespor’a kiralanan Mert Güney, Tekirdağspor ve son olarak geçen sezon eski adı Adliyespor olan Çankaya Futbol Kulübü’nün formasını giydi.

Geçen sezon Adliyespor formasıyla 22 maça çıkan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 gol atarken, 4 sarı kart gördü.

Mert Güney, geçen sezon iki maçta da Yeni Çorumspor’a karşı forma giymedi.

OĞUZ MATARACI KİMDİR?

1994 Kadıköy doğumlu olan Oğuz Mataracı, futbola 2006’da Fenerbahçe’nin altyapısında başladı.

2013’te Fenerbahçe’de profesyonel olan Oğuz Mataracı, Turgutluspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Sarıyer’de kiralık oynadıktan sonra geçen kiralık oynadıktan sonra geçen sezonu İstanbul’un 2.Lig ekiplerinden Sancaktepe Belediyespor’da geçirdi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Mataracı geçen 5 maçta forma giyerken, sezona ait golü bulunmuyor. Oğuz, sezonu 1 sarı kartla tamamladı.

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