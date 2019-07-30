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İçeride 2 galibiyet, 1 yenilgi

Yeni Çorumspor tarihinde 4.kez sezona iç saha maçı ile başlayacak. Daha önce içeride oynanan ilk hafta maçlarında Kırmızı-Siyahlılar 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

İçeride 2 galibiyet, 1 yenilgi

Yeni Çorumspor tarihinde 4.kez sezona iç saha maçı ile başlayacak. Daha önce içeride oynanan ilk hafta maçlarında Kırmızı-Siyahlılar 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

30 Temmuz 2019 Salı 22:21
İçeride 2 galibiyet, 1 yenilgi

2012-2013 sezonundan itibaren profesyonel ligde mücadele etmeye başlayan Yeni Çorumspor, bu süre içerisinde sezona 4 kez, deplasmanda, 3 kez kendi sahasında oynadığı maçlarla start verdi. 2015-2016 sezonu ilk hafta maçında sahasında Dersimspor’u ağırlayan Kırmızı-Siyahlılar bu maçı 2-1 kaybederken, Yeni Çorumspor’un golü Eşref Koçak’tan gelmişti. Daha sonra 2016-2017 sezonuna da kendi sahasında Beylerbeyispor ile oynadığı maçla başlayan Kırmızı-Siyahılar Yakup Alkan, Ferhat Duman ve Erkut Başkaya’nın golleri ile 3-1 rakibini yenmeyi başarmıştı. Yeni Çorumspor son olarak geçtiğimiz sezona da kendi sahasında oynadığı maç ile başladı. Bu karşılaşmada sahasında Muğlaspor’u ağırlayan Kırmızı-Siyahlılar bu mücadeleyi Yakup Alkan’ın 2 golü ile kazanmayı başarmıştı.

1 Eylül’de başlayacak olan 2019-2020 sezonuna 1922 Konyaspor maçı ile başlayacak olan Kırmızı-Siyahlılar bu maç ile birlikte tarihinde 4.kez sezona içeride oynadığı maç ile başlamış olacak.

(Rıfat KARA)

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