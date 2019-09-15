İbrahim Kurtaran son yolculuğuna uğurlandı

Çorum futbolunda çok önemli bir yeri bulanan eski futbolcu ve hakem İbrahim Kurtaran (80) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir midesinden rahatsız olan İbrahim Kurtaran, Cuma günü özel bir hastanede mide ameliyatı geçirdi. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran’ın da akrabası olan İbrahim Kurtaran, Cumartesi günü aynı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bakımspor’un eski futbolcu ve kaptanlarından İbrahim Kurtaran, aynı zamanda Çorum’un futboldaki ilk milli hakemiydi.

Hakem camiasına yöneticilik de yapan İbrahim Kurtaran, Köy Hizmetlerinden emekliydi. 5 kız, 1 erkek çocuğu ve birçok torun sahibi olan İbrahim Kurtaran’ın cenazesi dün öğleyin Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. Hüseyin AŞKIN