Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103072
ALTIN
277.251
DOLAR
5.6668
STERLİN
7.1493
EURO
6.2796

İbrahim Kurtaran son yolculuğuna uğurlandı

Çorum futbolunda çok önemli bir yeri bulanan eski futbolcu ve hakem İbrahim Kurtaran (80) hayatını kaybetti.

İbrahim Kurtaran son yolculuğuna uğurlandı

Çorum futbolunda çok önemli bir yeri bulanan eski futbolcu ve hakem İbrahim Kurtaran (80) hayatını kaybetti.

15 Eylül 2019 Pazar 21:57
İbrahim Kurtaran son yolculuğuna uğurlandı

Çorum futbolunda çok önemli bir yeri bulanan eski futbolcu ve hakem İbrahim Kurtaran (80) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir midesinden rahatsız olan İbrahim Kurtaran, Cuma günü özel bir hastanede mide ameliyatı geçirdi. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran’ın da akrabası olan  İbrahim Kurtaran, Cumartesi günü aynı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bakımspor’un eski futbolcu ve kaptanlarından İbrahim Kurtaran, aynı zamanda Çorum’un futboldaki ilk milli hakemiydi.

Hakem camiasına yöneticilik de yapan İbrahim Kurtaran, Köy Hizmetlerinden emekliydi. 5 kız, 1 erkek çocuğu ve birçok torun sahibi olan İbrahim Kurtaran’ın cenazesi dün öğleyin Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. Hüseyin AŞKIN

İlgili Haberler
Emrah Kuş ilk turda veda etti
Emrah Kuş ilk turda veda etti
Haydaa! 0-1
Haydaa! 0-1
Gel bakalım Gümüşhane
Gel bakalım Gümüşhane
Kaya: “Seyircimizle buluşacak olmanın heyecanı yaşıyoruz”
Kaya: “Seyircimizle buluşacak olmanın heyecanı yaşıyoruz”
Emrah Kuş madalya için mindere çıkıyor
Emrah Kuş madalya için mindere çıkıyor
Töremiş’li milliler Balkan Şampiyonu
Töremiş’li milliler Balkan Şampiyonu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim