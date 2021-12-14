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İbrahim Erdoğan güven tazeledi

Anadolu  Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) 12. Olağan Genel Kurulu ve Anadolu Medya Buluşması Gemlik Belediyesi’nin ev sahipliğinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 

Spor 14.12.2021, 11:54
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İbrahim Erdoğan güven tazeledi

ASGD’nin adının tüzük değişikliği ile Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları olarak değiştirildiği kongrede, Genel Başkan İbrahim Erdoğan’ın 9 yeni üye ile güçlendirdiği listesi, oybirliği ile yeniden seçildi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan genel kurulun divan başkanlığını ASGD Kayseri Şube Kurucu Başkanı Mustafa Cengiz yaptı. Arif Basri Baş, Demet Öztürk ve Necmi Fıçıcı’nın da divan üyesi seçildiği kongreyi İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Yavuz ile çok sayıda davetli izledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu okunarak ibra edildi. Gelir, gider ve bilançonun okunarak ibrasının ardından tahmini bütçe de okunarak onaylandı. Genel kurulda daha sonra ise dilek ve temenniler ile seçimlere geçildi. Seçimler sonrasında İbrahim Erdoğan yenilediği 9 isimle güven tazeledi. 
Anadolu'daki basın emekçilerinin güç koşullarda zoru başardıklarını söyleyen ASGD Genel Başkanı İbrahim Erdoğan: “Derneğimizin her kongresi tam anlamıyla bir Anadolu şöleni şeklinde geçiyor. Bu birlik ve beraberlik sürdüğü müddetçe çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Türkiye'nin birlik ve dirliğinin güvencesi de zaten Anadolu insanının bu güzel ferasetinde yatıyor. Üç yılda bir yapılan kongremizde ne mutlu ki tam anlamıyla bir Türkiye fotoğrafı oluşuyor. Ülkenin pek çok şehrinden ilimize gelen meslektaşlarımız, hem mesleki sorunlarını değerlendirip çözüm yolları arıyor hem de dostluklarını, birlik ve beraberliklerini perçinliyor” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yapılan seçimde oybirliği ile seçilen 15 kişilik Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu. “İbrahim Erdoğan (Genel Başkan-Bursa), Yüksel Baysal (Genel Başkanvekili-Bursa), Çetin Gürol (Genel Başkan Yardımcısı/Kocaeli), M. Fatih Kaymaz (Genel Başkan Yardımcısı-Kayseri), Rıfat Kara (Genel Başkan Yardımcısı-Çorum), Mustafa Boz(Genel Başkan Yardımcısı-Adana), Soner Manav(Genel Başkan Yardımcısı- Karabük), Ömer Aydoğdu(Genel Sekreter- Bursa), Mesut Yıldız(Genel Sayman-Bursa), Orhan Balcı(Yönetim Kurulu Üyesi-Kocaeli), Mehmet Duman(Yönetim Kurulu Üyesi-Elazığ), Mustafa Gürses(Yönetim Kurulu Üyesi-Sakarya), Cennet Cankılıç (Yönetim Kurulu Üyesi-Bursa ), Mustafa Gültekin(Yönetim Kurulu Üyesi-Bursa) ve Halil Ataş(Yönetim Kurulu Üyesi-Bursa)”
AGSYD 12.Olağan Büyük Genel Kurulu’nda diğer görev kurulları ise şu isimlerden oluştu:
YÖNETİM KURULU YEDEK: Mehmet Alp Cengiz, Batuhan Ersek, Faruk Özensel, Ergün Başkaya, Mustafa Bayrak  Bektaş, Selahattin Çakılcıoğlu, Onur Genç,  Saim Yıldız, Ramazan Gülçiçek, Yusuf İslam Kaya, Volkan   Sınayuç, Barış Sol, Sedat Özbağ, Şevket Atalay, Cemil Kısık, 
DENETLEME KURULU: Cevat Türe/Bursa – Demet Öztürk/Kayseri– Şeyda Turaçlar/Adana. 
DENETLEME KURULU YEDEK: Ramazan Uçuk, Hamdi Aktürk, Necmi Fıçıcı
ONUR KURULU: Arif Basri Baş/Adana, Ali Atan/Çorum, Necmi Fıçıcı/Sakarya
TDGF DELEGELERİ: İbrahim Erdoğan – Yüksel Baysal – Çetin Gürol – Ömer Aydoğdu”

RIFAT KARA, GENEL  BAŞKAN YARDIMCISI 
Anadolu Gazeteciler ve Spor Yazarları Derneği’nin 12.Olağan Büyük Genel Kurulu ve Anadolu Medya Buluşması için Gemlik’e giden Çorum heyetinden 5 kişi AGSYD yönetime girmeyi başardı. 
Geçtiğimiz aylarda yapılan olağan genel kurul ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneği’nin (ASGD) Çorum Şube Başkanlığı görevine getirilen ÇORUM HABER Spor Muhabiri Rıfat Kara, AGSYD’nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yönetime girmeyi başardı.
Gemlik’te düzenlenen genel kurula Halil Öztürk, Rıfat Kara, Ali Atan, Volkan Sınayuç, Yusuf İslam Kaya ve Barış Sol ile katılan Çorum heyeti kongrede en kalabalık gruplardan birini oluşturdu. 
İbrahim Erdoğan’ın tüm üyelerin oyuyla yeniden genel başkanlığa seçildiği genel kurulda ASGD Çorum Şube Başkanı Rıfat Kara 15 kişilik Yönetim Kurulu üyeliğine ardından ise yapılan görev dağılımında Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilirken; Çorum heyetinde yer alan Volkan Sınayuç, Yusuf İslam Kaya ve Barış Sol Yönetim Kurulu Yedek üyeliğine; Ali Atan ise Onur Kurulu üyeliğine seçildi.
(Volkan SINAYUÇ)

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