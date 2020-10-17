Hırslı idman

İnegölspor galibiyeti ile büyük moral bulan Çorum Futbol Kulübü’nde Niğde hazırlıkları dün yapılan tek idman ile devam etti. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 15.30’da gerçekleşen antrenmana üst adalesinde ağrıları olan Eren Tokat katılmazken, dinlenme antrenmanı yapan Salih Zafer Kurşunlu ise takımdan ayrı çalıştı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra ayak tenisi oynayan Kırmızı-Siyahlılar son bölümde tam saha taktik antrenmanı yaptı. Bu çalışma esnasında oyuncuların istekli ve hırslı oluşu dikkatlerden kaçmadı.

Çorum Futbol Kulübü’nde Niğde FK maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.x

(Spor Servisi)