Kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tuncay Yılmaz, Çorum FK şampiyonluk mücadelesi verirken, Çorumluların da takıma maddi ve manevi destek vererek itici güç olmaları gerektiğini kaydederken, “İlimizin tek profesyonel futbol kulübü olan Çorum Futbol Kulübü, yaptığı transferler ve kurduğu güçlü kadro ile şampiyonluğun en güçlü adayı olarak bizlere heyecanlı bir sezon yaşatacaktır.

Başkan Fatih Özcan'ın büyük özverisi ile ortaya çıkan bu kadronun, sezon sonunda bu şehre şampiyonluk sevinci yaşatacağına yürekten inanıyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki, bu yol son derece meşakkatli bir yoldur. Bizler de bu camianın fertleri olarak takımımıza maddi ve manevi anlamda destek vererek itici güç olmak zorundayız. Gerek kombine bilet alarak, gerekse maçlarda alacağımız biletlerle herkesin gücü oranında sağlayacağı katkı, şampiyonluk yolunda harç görevi görecektir.

Bu vesileyle CHP meclis grubu olarak yeni sezonun Çorum Futbol Kulübümüze hayırlı olmasını diler, Diyarbakırspor ile oynanacak olan sezonun ilk maçından galibiyetle ayrılacağımıza olan inancımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

