“Hedefimiz üç yılda 1.Lig”

Oldukça hareketli günler yaşadıklarını ve 5-6 ayda yaşanacak şeyleri 5-6 güne sığdırdıklarını kaydeden Başkan Fatih Özcan, “acilen normalleşmemiz lazım” ifadesini kullandı.

14 MAÇ KAZANAMAYAN TAKIMA TEPKİ YOKTU, ŞİMDİ İSTİFAYA ÇAĞIRIYORLAR

Hacettepespor maçından sonra yaşanan olaylarla ilgili olarak konuşmasına başlayan Başkan Fatih Özcan, “Biz göreve gelmeden önce 14 maç kazanamayan bir takım vardı. Ama hiç tepki yoktu. Şimdi bizi istifaya çağırıyorlar. İyi giderken büyük başkan diye bağıranlar, kötü gittiğinde de istifaya çağırıyorlar. Saygı duyuyorum. Ama ilk kez isim vererek bir istifa daveti oldu.

Aslında beni istifaya çağırdılar ama bana kıyamadıkları için Oğuzhan Yalçın diye bağırdılar. Olsun, ben üzerime alıyorum. Büyük camialarda böyle tepkiler olur, olacaktır da.

TARAFTAR NE ZAMAN İSTEMEZSE O ZAMAN GİDERİM

Kimse şunu unutmasın, 3.lig bataklığında 15 yıl sürünmesine rağmen başkanlık koltuğunda oturma dönemi bitmiştir.

Çorum, bölgenin büyük kulüplerinden biri. Biz, çıtayı yükselttik. Hedefleri hep yüksek tuttuk. Ama beni üzen şey, her tepkiten sonra başkan kaçıyor mu, gidiyor mu denmesi. Arkadaşlar ben bir yere kaçmıyorum, buradayım. Ne zaman giderim biliyor musunuz? Ne zaman ki taraftar biz seni istemiyoruz, istifa et der, köşe yazarları artık zarar veriyorsun, bırak derse o zaman giderim. Ama, öyle 3-5 kişinin sabote edip istifa diye bağırmasıyla da gitmem. Taraftarın geneli isterse giderim.

Ha, bence futbol kulüpleri demokratik yönetilmez, başarıyla yönetilir. O da ayrı” şeklinde konuştu.

OĞUZHAN YALÇIN SÜREKLİ GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLMESİ YANLIŞTIR

Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın’ın her fırsatta tepkilerin odağındaki isim olduğunu, burada Oğuzhan Yalçın’a haksızlık yapıldığının da altını çizen Başkan Fatih Özcan, “ Ne olsa Oğuzhan Yalçın’dan biliniyor. Ne yaptı Oğuzhan Yalçın size? Oğuzhan Yalçın hiçbir şey yapmadı. O sadece kulübün menfaatlerini gözetti. Futbolu bıraktığında 2 yıl boyunca geçimini sağlayacağımın sözünü verdim. Parasını kendi şirketimden ödüyorum. Hacettepespor maçından sonraki olaylar nedeniyle görevine son verdim. Ama kendi şirketimin bünyesine aldım. Artık Çorum Futbol Kulübü ile bir bağlantısı yok.

Bu sezonun kalan 9 haftasında Oğuzhan Yalçın olmayacak. Ama yeni sezonda yola kendisi ile devam edebilirim. Başkan bensem kiminle çalışacağıma ben karar veririm” dedi.

PARAYI VEREN YÖNETİME GİRER

Geniş tabanlı bir yönetim oluşturmadığı yönünde eleştirildiğini de kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Ben, 2013-14 sezonunda Çorum Belediyespor yönetimine girdiğimde 110 bin lira para ödedim. Varsa Çorum Futbol Kulübü yönetimine girmek isteyen, katkı sağlayacak. Yönetime girmek isteyen 100 bin, aktif görev almak isteyen 200 bin lira verecek” şeklinde konuştu.

HAMİT IŞIK’LA OĞUZHAN YALÇIN’IN ARASINA KİMSE GİRMESİN

Geçtiğimiz günlerde istifa eden Hamit Işık’la ilgili de konuşan Fatih Özcan, “Hamit Işık benim ağabeyim dediğim, yol arkadaşımdır. Ancak, istifa ederken Oğuzhan Yalçın’la ilgili bir takım şeyler beyan etti.

Oğuzhan Yalçın’la Hamit Işık ağabey-kardeştir. Bugün küser yarın barışırlar. Yaşadıkları bir rahatsızlık üzerine sezon öncesinde bir ortamda oturup konuşuyorlar. Oğuzhan, Hamit Işık’la aynı işi yaptığını ve para aldığını, bundan rahatsızlık duyduğu için ayrılmak istiyor. Biz, Hamit Işık’a Kasım ayından itibaren ödemeyi durdurduk. Ha, bir tercih yapacaksak da Oğuzhan Yalçın’ı tercih ediyorum dedim. Aralarındaki sorun buradan geliyor.

Yani, Oğuzhan Yalçın kimseyi göndermedi, başkan varken de gönderemez. Böyle bir şey olabilir mi?

Hamit Işık’a kapılarımız her zaman açık. Bu sezon ayrıldık. Belki seneye yine birlikte yol arkadaşı olacağız. Aynı şey Oğuzhan Yalçın için de geçerli” dedi.

HİZMET EDEN KARŞILIĞINI ALMIŞTIR

Yine, geçen sezon kulüp doktorumuz vardı. Gönüllü olarak bu işi yapmak istiyorum demişti. Sezon bittikten sonra Oğuzhan Yalçın’a gitmiş, ben de şampiyonluk primi istiyorum demiş. Böyle bir talepte bulunması bana ters geldi. Verilecekse bir prim ben veririm zaten, talep edilmesini hoş bulmadım.

Sonra bu arkadaş ikide bir Oğuzhan olduğu sürece bu takım başarılı olamaz, Oğuzhan şuna yaptı, bunu gönderdi gibi şeyler ortaya attı. Yok öyle bir şey. Bu kulübe kim hizmet vermişse mutlaka karşılığını almıştır. Sezon sonunda 100-150 bin lirayı cebine koyan var” şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ GÜVENİMİ SARSTI

Hamit Işık’la yıllardır yol arkadaşı olduklarını ancak şampiyonluk primi ile ilgili yaşanan hadisede kendisine güveninin sarsıldığını da kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Biz kulübü alırken dönemin Belediye Başkanı Zeki Gül tarafından 1 buçuk milyon lira şampiyonluk sözü verildi. Ben, Hamit Işık’a BELTAŞ’la 1 buçuk milyon liralık göğüs reklamı anlaşması yapmayalım. Şampiyon olursak sorun yaşarız dedim. Öyle de oldu. Şampiyon olduk ama primleri alamadık, büyük sorun yaşadık. O zaman, şampiyon olalım bu primi 1 buçuk dakikada toplarız diyen Hamit Işık sonra vermiyorlar dedi. Vermiyorlar ne demek. Oturup çatır çatır kavga edip alacağız o parayı. Alamadık, ben cebimden ödedim. Kimsenin alacağı kalmadı. Varsa alacağım var diyen, gelsin ödeyeyim.

İşte bu prim olayından dolayı Hamit Işık’a güvenim sarsıldı. Zaten yönetimde revizyona gidecektim. O kendisi bırakmış oldu. Her zaman kapımız kendisine açıktır. Bakmışsınız seneye Hamit Işık da var ekipte. Söz konusu Çorum’a hizmet olunca kendisinin de döneceğini umuyorum” şeklinde konuştu.

ONAYLANMIŞ KREDİMİZ İPTAL OLDU

Sezon başında İşadamı Ahmet Ahlatcı’nın daveti üzerine bir görüşme yaptıklarını ve sonrasındaki basın toplantısında da hedefin bizzat Süper Lig olduğunun Ahmet Ahlatcı tarafından açıklandığını da belirten Fatih Özcan, “Ahmet Ahlatcı’nın ofisinde yaptığımız basın toplantısında, ‘Arkamızda mısın, nasıl bir takım kuralım’ diye sordum? O da, 2023’te havaalanı, hızlı treni ve Süper Lig’de takımı olan bir il olma hedefi doğrultusunda bir kadro yapmamızı istedi. Bu hedef doğrultusunda da çok önemli projeleri vardı. Bu projeleri Cumhurbaşkanına sunduğunu ve sıcak baktığını söyledi. Sonra bu projeler onaylanmadı.

O zaman bankadan kredi alalım dedim. Beni üç bankaya yönlendirdi. Bankalardan biri 1 buçuk milyon liralık krediyi onayladı. Biz de, bu parayla devre arasında 3 oyuncu alacaktık. Oyuncularla görüşmelere başladık. Ama ne hikmetse transferin bitimine 3 gün kala onaylanmış olan kredi iptal edildi. Kimseyi suçlamıyorum ama onaylanan kredinin iptal olması tam bir muamma. Bugün bile neden iptal olduğunu bilmiyorum.

Kredi iptal olunca biz de istediğimiz oyuncuları alamadık. Bunun yanında Eren Tokat, Berat Ali Genç ve Ferdi Konak kendi istekleri ile takımdan ayrıldılar” şeklinde konuştu.

3 YILLIK BİR PROJE İLE 1.LİGİ HEDEFLİYORUZ

Başkan Fatih Özcan, Zonguldak Kömürspor maçından sonra istifa eden teknik direktör Bahri Kaya’nın yeni sezondan itibaren takımın başında olacağını da açıklarken, kendisi ile 3 yıllık bir proje çerçevesinde 1.Lig’e yükselme hedefi koyduklarını söyledi.

3 Yılsonunda 1.Lig’e çıkamamaları halinde görevi bırakacağını da kaydeden Başkan Özcan, “Biz 3 yılda 1.Lig’e çıkma hedefi koyduk. Ama bu demek değildir ki ilk 2 yılda hedefsiz mücadele edeceğiz. Çorum adının olduğu her yerde iddialıdır. Biz bu süreçte yine hep zirveye oynayacağız” şeklinde konuştu.

“İSMAİL HOCA KENDİSİ GİTTİ”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, anlaştıktan üç gün sonra istifa eden İsmail Güldüren’in kendi isteği ile ayrıldığını söyledi.

“Biz İsmail hoca ile 1 buçuk yıllığına anlaştıydık” diyen Başkan Fatih Özcan, “Hacettepespor maçından sonra hocaya bir bilgi akışı olmadı. Kendisi Oğuzhan Yalçın’la konuşmuş. Oğuzhan Yalçın ‘ben ayrılacağım, ama başkanın bırakıp bırakmayacağını bilmiyorum’ demiş. İsmail Hoca da çalışma ortamının uygun olmayacağını düşünerek kendi isteği ile ayrıldı.

Kendisi genç ve idealist bir teknik adam. Bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında başarılar diliyorum. Kapımız kendisine her zaman açık” şeklinde konuştu.

4 FUTBOLCU KADRO DIŞI!

Hacettepespor yenilgisi sonrası kadro dışı bırakılan futbolcular açıklandı. Başkan Fatih Özcan, performans yetersizliklerinden dolayı Murathan Buruş, Murat Cömert, Fatih Şerifoğlu ve Oktay Demircan’ın süresiz kadro dışı bırakıldıklarını belirtirken, bu futbolcuların 9 haftalık süreçte takımda yer alamayacaklarını söyledi. Özcan, bu futbolculara bugüne kadar kulübe hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Süresiz kadro dışı bırakılan ve 31 Mayıs 2021’ye kadar Çorum FK ile sözleşmeleri bulunan bu 4 futbolcudan Murathan Buruş 23 maçta 4 gol atarken, Fatih Şerifoğlu kırmızı-siyahlı formayla 15 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırdı. Murat Cömert 12 maçta, Oktay Demircan ise 9 maçta Çorum FK forması giydi.

OĞUZHAN YALÇIN, MUSTAFA ERCAN VE ÖZGÜR YILDIRIM GÖREVDEN ALINDI

Çorum Futbol Kulübü’nün Hacettepespor’la oynadığı maçtan sonra taraftarlarla tartışan üç isim görevden alındı.

Başkan Fatih Özcan konuşla ilgili yaptığı açıklamada, taraftarlarla tartışan Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın, Çorum Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ercan ve Stat Müdürü Özgür Yıldırım’ın görevden alındıklarını söyledi. Özcan, “Bu arkadaşlarımızın yaptıklarını tasvip etmiyorum. Başkan varken kimse sesini yükseltemez. Yükseltirse bedelini öder.

Bu arkadaşlara, bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerine ihtiyacımız olursa tekrar göreve çağırırım. Burada başkan benim, kiminle ne zaman çalışacağıma ben karar veririm” dedi.

Özcan, Oğuzhan Yalçın’ı sahibi olduğu Almila Grup bünyesine aldığını ve kulüple bir ilgisinin kalmadığını, stat müdürlüğü görevinden alınan Özgür Yıldırım’ın sadece storede çalışacağını sözlerine ekledi.

ÇORUM FK SEZONU ERSİN KÜÇÜKOĞLU İLE BİTİRECEK

Çorum Futbol Kulübü’nde istifa eden teknik direktör İsmail Güldüren’in yerine beklenildiği gibi Ersin Küçükoğlu getirildi.

Başkan Fatih Özcan, takımı ve camiayı yakından tanıması nedeniyle kalan 9 haftalık periyodu Ersin Küçükoğlu ile tamamlamayı kararlaştırdıklarını belirtirken, bu sürçe teknik direktör Bahri Kaya’nın ekibinde yer alan kaleci antrenörü Reha Özmen ve yardımcı antrenör Ogün Demir’in de Ersin Küçükoğlu’nun ekibinde görev yapacaklarını açıkladı.

Geçen sezon Çorum FK’da önce yardımcı antrenörlük, ardından da teknik sorumlu olarak görev yapan Ersin Küçükoğlu takımın başında ilk antrenmanına dün çıkarken, “Burası benim teknik direktör olarak ilk deneyimi yaşadığım yer. 9 hafta da olsa tekrar görev yapmak benim için büyük bir onur ve gururdur. Görevimizi en iyi şekilde tamamlamanın gayreti içerisinde olacağız. İnşallah başımızı önümüze eğecek bir durumla karşılaşmayacağız” şeklinde konuştu.

SİNAN YILDIZ’IN AİLESİNE EV İÇİN KAMPANYAYA

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, geçtiğimiz sezon Kocaelispor’la deplasmanda oynanan Play-Off yarı finali rövanş maçında tribünde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çorum FK taraftarı Sinan Yıldız’ın ailesine ev alımı için kampanya başlattı.

Sosyal medyada, ev alınmasına kendisinin karşı çıktığı gibi bir algı oluşturulduğunu kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Yok öyle bir şey. Ben, Sinan Yıldız kardeşimiz vefat ettikten sonra üzerimize ne düşüyorsa yaptım. Ev de alacaktım, bununla ilgili evsahibi ile pazarlık bile yaptım. Ama eşi evi beğenmedi.

Şimdi buradan bir kampanya başlatıyorum. 20 bin lira ben veriyorum, 20 bin lira da Mustafa Şeker veriyor. Haydi buyurun! Kampanyayı başlattım” şeklinde konuştu.

KAPALI TRİBÜN BİLETİ 300 LİRA!

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, ligin kalan iç saha maçlarında tüm taraftarları tribünlere davet etti.

Sezonun kalan iç saha maçlarında açık tribün biletlerinin 5 liradan, kapalı tribün biletlerinin ise 300 liradan satılacağını kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Bu rakamlar sezon sonuna kadar değişmeyecek. Tüm Çorum halkını stada davet ediyorum. Açık tribün ve maratonda buluşalım. Kapalıdan maç izlemek isteyenler için bilet fiyatını 300 lira olarak belirledim. Bakalım 300 liraya kaç bilet satılacak. Bin bilet satılsa ciddi bir gelir elde etmiş oluruz.

Kombine dedik olmadı, forma dedik olmadı, bakalım bu kampanyaya destek ne kadar olacak, hep birlikte görelim” şeklinde konuştu.

ŞEKER: “BİR AN ÖNCE YENİ STADA GEÇMEMİZ LAZIM”

Çorum Futbol Kulübü 2.Başkanı Mustafa Şeker, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nın artık maç oynanamaz hale geldiğini ifade ederken, bir an evvel yeni stada geçmeleri gerektiğini belirtti ve bu konuda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a çağrıda bulundu. Şeker, “Buradan Belediye Başkanına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, prosedür bir an evvel tamamlansın ve biz artık yeni stadımızda maçlarımızı oynayalım. Süreç hızlansın” şeklinde konuştu.

Çorum Futbol Kulübü’nün iyi bir başkan, hoca ve taraftara sahip olduğunu da kaydeden Mustafa Şeker, “Buradan Çorumlulara sesleniyorum. Başkanınıza ve takımınıza sahip çıkın. Kenetlenin ve 3.yılda bu takımı hep birlikte 1.Lig’e çıkartalım” dedi.

Gelinen noktada hiç kimsenin Çorumspor’dan büyük olmadığını da kaydeden Mustafa Şeker, “Söylenmesi gereken ne varsa Başkan söyledi. Kimse Çorumspor’dan büyük değil” ifadelerini kullandı.

YENİ KAPTAN ŞABAN YILMAZ GENİŞYÜREK

Çorum Futbol Kulübü’nde kaptan yine değişti. Kerem Çağatay’ın kaptanlık görevine getirilmesinden sonra performansının düştüğünü belirten Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, bu yüzden kaptanlık görevini kendisinden aldıklarını söyledi. Özcan, yeni kaptanın Şaban Yılmaz Genişyürek olduğunu açıkladı.

Batuhan Demirel de yine ikinci kaptanlık görevini yürütecek.