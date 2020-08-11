‘Hedefimiz Play-Off’

Çorum'u TVF Kadınlar 2.Lig 7 Grup'ta temsil edecek olan Çorum Voleybol Spor Kulübü'nde antrenör Ali Haydar Teke yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Geçen sezon olduğu gibi yeni sezonda da 7.Grup'ta mücadele edeceklerini belirten Teke, "Bu sezon gruptaki takımlara bakıldığı zaman daha güçlü olduklarını görebiliyoruz. Ordu Çamlıkspor, Ünyegücü ve Trabzon temsilcisi İskofyaspor grupta bizi zorlayacak takımlar gibi gözüküyor. Biz Çorum Voleybol olarak hedefimiz her zaman Play-Off oynamaktır. Bu doğrultuda transfer çalışmalarımızı yaparak kadromuzu güçlendireceğiz. İlk maçımızı 25 Ekim'de evimizde Kastamonu temsilcisi Doğa Gençlikspor ile oynayacağız. Yeni sezona nasıl başlanırsa öyle devam edilir. O yüzden yeni sezonun ilk maçı her zaman önemlidir" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE İNCE ELEYİP SIK DOKUYACAĞIZ"

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmaları yaptıklarını da belirten antrenör Ali Haydar Teke, "Başkanımız Tuncay Yılmaz'a önümüzdeki günlerde bir rapor sunacağız. Çalışmak istediğimiz oyuncuların listesini teslim edeceğiz. Yönetimimizde bizim sunduğumuz rapor doğrultusunda oyuncularla görüşmeye başlayacak. Başkanımız Tuncay Yılmaz transferde hata yapmak istemeyecektir. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyacaktır" dedi.

(Rıfat KARA)