“Hedefim Olimpiyat şampiyonluğu”

İtalya’nın Faenza kentinde geçtiğimiz hafta düzenlenen Yıldızlar Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli mayoyu giyen ve grekoromen stil 60 kilonun finalinde Rus Maksim Skurtov’a yenilerek ikinci olan Çorum-Sungurlulu güreşçi Mert İlbars, hedefini Olimpiyat şampiyonluğu olarak açıkladı.

Önümüzdeki ay Bulgaristan’da düzenlenecek olan Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nın hazırlıklarına antrenörü Çelebi Bayır nezaretinde başlayan Mert İlbars, önemli açıklamalarda bulundu. Dünya şampiyonasında da kürsüye çıkmayı hedeflediğini belirten Mert İlbars, ana hedefini ise Olimpiyat şampiyonluğu olarak belirlediklerini dile getirdi.

2020 Olimpiyatlarına hazırlandığını kaydeden yıldız güreşçi, “Antrenörüm Çelebi Bayır ile birlikte 2 yıl önce kendimize 2020 Olimpiyat Oyunlarını hedef olarak belirledik. İnşallah olimpiyatlarda şeref kürsünün birincilik basamağına çıkıp milli marşımızı çaldırtarak bayrağımızı göndere çektireceğim” dedi.

9 YILDA 50’DEN FAZLA MADALYA

Ağabeyinin teşviki ile başladığı güreş hayatının geride kalan 9 yıllık sürecinde ulusal ve uluslararası birçok başarılar elde eden Mert İlbars, 50’den fazla madalya kazandı. 17 yaşındaki yıldız güreşçi, tam 10 kez Türkiye Şampiyonu olurken, hobi olarak başladığı güreşi daha sonra ailesine daha iyi bir yaşam sunabilmek için meslek edindiğinin altını çizdi.

ÇELEBİ HOCANIN HAKKKINI ÖDEYEMEM

Geldiği noktada antrenörü Çelebi Bayır’ın çok büyük emeklerinin olduğunu da dile getiren Mert İlbars, “Çelebi Bayır hocamla tanıştıktan sonra hayatım değişti. Bende çok büyük emekleri var. Allah razı olsun. Ne yapsam emeklerinin karşılığını ödeyemem” dedi.

(Serkan ŞANSEVER-Sungurlu)