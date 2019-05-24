Haydi gobeller! Gerçek olsun hayaller

Ve tarihi gün geldi çattı… Yeryüzündeki Çorumluların heyecanla beklediği final bu akşam Adana’da oynanacak. 3.Lig’deki yedinci sezonunu geçiren Yeni Çorumspor, Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’la 2.Lig bileti için kapışacak.

Normal sezonu ilk 5’te bitirerek Play-Off oynama hakkı kazanan ve yarı final maçlarını fantastik skorlarla kazan iki takım da 2.Lig’i çok istiyor. Yeni Çorumspor, yıllardır hayalini kurduğu ve daha önce bir kez kapısından döndüğü 2.Lig’e bu kez çıkmak istiyor. Serik Belediyespor ise, geçen sezon yaşadığı Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğundan sonra ara vermeden bir üst lige daha yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Rövanşı olmayan ve 90 dakikanın sonunda eşitliğin bozulmaması durumunda 15’er dakikalık 2 uzatma devresinin oynanacağı, eşitliğin yine bozulmaması halinde sonucu penaltıların belirleyeceği tarihi maç Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı, İstanbul bölgesi Süper Lig hakemlerinden Volkan Bayarslan yönetecek olup, yardımcıklarını ise İstanbul bölgesinden Kemal Mavi ile İzmir bölgesinden Hüseyin Aylak yapacak. Gaziantep bölgesinden Mustafa Murat Oğuz da maçın dördüncü hakemi olacak.