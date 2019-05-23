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Havuzda TED ve 23 Nisan şampiyon

Okullararası Küçükler (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği’nde kızlarda TED Koleji, erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüsledi.

Havuzda TED ve 23 Nisan şampiyon

Okullararası Küçükler (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği’nde kızlarda TED Koleji, erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüsledi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 23:29
Havuzda TED ve 23 Nisan şampiyon

Okul Sporları Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. TED Koleji Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen il birinciliğinde 13 kulüpten 39 sporcu dereceye girebilmek için kulaç attı. 2 gün süren yarışlarda 50 ve 100 metre sırtüstü, 50 ve 100 metre kurbağalama, 100 ve 200 metre karışık, 200 metre serbest ve 50 metre kelebek yarışları yapıldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcuların elde ettiği puanlar dahilinde kızlarda TED Koleji 1928 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken, 1882 puan toplayan 23 Nisan Ortaokulu ikinci, 493 puanla Salim Akaydın Ortaokulu ise üçüncü olmayı başardı. Erkekler kategorisinde rakipsiz mücadele eden 23 Nisan Ortaokulu ise topladığı 840 puanla birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)

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