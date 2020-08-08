Havuç Çorum’da

Önceki gün Başkan Fatih Özcan’ın Ankara’da bir araya geldiği Umut Kaya ile gece geç saatlere kadar yapılan görüşmenin olumlu geçmesi üzerine, ailesi Çorum’un yaşanabilirliğini görmek üzere Çorum’un yolunu tuttu.

Kaya ailesi önce Çorum’u, ardından yeni stadı ve Çorum FK tesislerini gezdi. Gezinin ardından Umut Kaya ile tesislerde masaya oturuldu. Gazetemizin basıma girdiği saatlerde deneyimli futbolcu ile görüşmeler olumlu yönde devam ediyordu.

UMUT KAYA KİMDİR

Umut Kaya 31 Mayıs 1987 Hollanda doğumlu futbola AZ Alkmar altyapısında başlayan Umut Kaya profesyonel olduktan sonra Türkiye’de ilk olarak Göztepe forması giydi. Daha sonra Alanyaspor, Sarıyer, Yeni Malatyaspor, Turgutluspor, Aydınspor, Menemenspor ve Körfezspor formalarını terletti.

Son 3 yıldır Manisa Futbol Kulübü’nde forma giyen tecrübeli futbolcu biten sezonda Manisa temsilcisiyle 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 20 maça çıkarken, 1 gol attı.

334 MAÇ, 47 GOL

Umut Kaya, Türkiye kariyerinde 2.Lig’de 236 maça çıkarken 28 gol attı. 3.Lig’de 82 maçta forma giyen deneyimli futbolcu rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Türkiye Kupası’nda da 16 maçı bulunan Umut Kaya 2 gol de bu kategoride kaydetti.

(Hüseyin AŞKIN)