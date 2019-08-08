Haşim Eğer eşofman ve spor ayakkabısı ile ödüllendirdi

Memleketi Sungurlu’da coşkulu bir törenle karşılanan Mert İlbars, dün sabah Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’i ziyaret etti. Ziyarete, Sungurlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Yurt ve antrenör Çelebi Bayır da katıldı. Kazandığı Dünya ikinciliğinden dolayı Mert İlbars’ı ve antrenörü Çelebi Bayır’ı kutlayan Haşim Eğer, yıldız güreşçiye eşofman takımı ve spor ayakkabısı hediye etti. Eğer, “Mert İlbars geçen yıl Avrupa üçüncüsü olduktan sonra bu yıl çıtayı yükseltti. Önce Avrupa ikincisi, ardından Dünya ikincisi olarak göğsümüzü kabarttı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

(Rıfat KARA)