Haşim Eğer Covid-19’a yakalandı
Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’in dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün artış gösteren yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandığı öğrenildi.
Spor 07.11.2020, 00:09
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e hastalıkla ilgili belirtiler göstermesi üzerine Şehit Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde (covid-19) sürüntü PCR testi uygulandı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Eğer’in 14 gün süreyle evinde karantinaya alındığı, sağlık durumunun ise şimdilik iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
(Spor Servisi)
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