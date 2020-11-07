Haşim Eğer Covid-19’a yakalandı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e hastalıkla ilgili belirtiler göstermesi üzerine Şehit Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nde (covid-19) sürüntü PCR testi uygulandı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Eğer’in 14 gün süreyle evinde karantinaya alındığı, sağlık durumunun ise şimdilik iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

(Spor Servisi)