Harikasınız: 1-0

STAT: Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz.

HAKEMLER: Burak Pakkan ***, Gökhan Coşar ***, Vedat Hoşnam ***

4.HAKEM: Alper Akarsu

SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Emre **, Muharrem **, David Deniz * (Dk. 60 İrfan *), Melik **, Alaattin **, Mert * (Dk. 73 Can *), Recep Burak **, Selim **, Erhan **, Bilal * (Dk.57 Mehmet Ozan *), Oğuzhan **

YEDEKLER: Hüseyin, Mehmet Abdullah, Ahmet, Berke.

TEKNİK SORUMLU: Mustafa Uğur.

YENİ ÇORUMSPOR: Onur ***, Ertuğrul ***, Mert Ilıman ***, Osman ***, Eren ***, Batuhan ***, Kerem Çağatay ***, Kerem Pala ***, Muhammed Rıdvan ** (Dk. 81 Oğuz *), Kıvanç ** (84 Emrah *), Murathan ** (Dk. 74 Oktay *)

YEDEKLER: Reşat, Hakan, Muhammed Çoban, Mert Güney.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

GOL: Dk. 57 Kerem Çağatay (Yeni Çorumspor)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Mehmet Ozan (Sancaktepe)

SARI KARTLAR: Mert, Melik, Recep (Sancaktepe), Onur, Osman, Muhammed Rıdvan (Yeni Çorumspor)

Yeni Çorumspor Bunsa’dan sonra İstanbul’dan da galibiyetle döndü. İlk deplasman maçında İnegölspor’u 2-1’le geçen Yeni Çorumspor, ikinci deplasmanında ise İstanbul’da Sancaktepe’yi 1-0 yenip önceki hafta Gümüşhanespor karşısında kaybettiği puanları telafi etti.

Cumartesi günü Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Stadı’nda oynanan maçta, Teknik Direktör Bahri Kaya önceki hafta Gümüşhanespor karşısında sahaya sürdüğü 11’den iki değişiklik yaptı. Oğuz Mataracı ve Emrah Uzun’u kulübeye çeken deneyimli teknik adam, Kerem Çağatay ve Kıvanç Kaya’ya forma verdi.

200’ün üzerinde taraftarının desteğini arkasına alarak mücadele eden Yeni Çorumspor, ilk yarıda aradığı pozisyonları bulamadı ancak rakibe de ciddi sayılabilecek pozisyon vermedi.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında rakip kalede daha etkili olan Yeni Çorumspor 57.dakikada Kerem Çağatay’ın ceza sahası dışından attığı jeneriklik golle 1-0 öne geçti.

65.dakikada Sencaktepe Futbol Kulübü’nden Mehmet Ozan, Kıvanç’a yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart görünce evsahibi ekip 10 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda iki takım da önemli pozisyonlar buldu. İstanbul temsilcisi Melik’le beraberlik golüne çok yaklaşırken, Yeni Çorumspor son dakikalarda Kerem Çağatay ve Kerem Pala ile önemli fırsatlardan yararlanamadı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca 1-0 kazanan Yeni Çorumspor ikinci deplasmanından da galibiyetle dönerek puanını 9’a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 26: Sancaktepe atağında, Alaattin’in pasına hareketlenen Melik soldan ceza sahasına girer girmez uzak köşeyi düşündü, vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

DAKİKA 57 (GOL): Yeni Çorumspor golü buldu. Soldan Mert Ilıman’la gelişen atakta, ceza yayına kadar sokulan Mert’in pasında Kerem Çağatay yayın sağındaki boşluğun birkaç metre gerisinden sert vurdu, top çatala yakın yerden ağlara takıldı: 1-0.

DAKİKA 61: Sancaktepe atağında, Erhan’ın pasında Melik kaleci Onur’la karşı karşıya kaldı, sol çaprazdan vuruşunda kaleci Onur topu ayaklarıyla çıkardı.

DAKİKA 62: Yeni Çorumspor atağında, orta sahadan atılan topa hareketlenen Kıvanç, topla birlikte ceza sahasına kadar sokuldu, penaltı noktası civarında karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Emre gole izin vermedi, korner.

DAKİKA: 88: Yeni Çorumspor ikinci gole çok yaklaştı. Soldan gelişen atakta, Mert Ilıman içeri girdi, uzak köşedeki Kerem Çağatay’ı gördü, Kerem’in vuruşunda üst direkten dönen top Kerem Pala’nın önünde kaldı, Kerem Pala’nın vuruşunda top kalecide kaldı.

DAKİKA 90: Soldan gelişen Yeni Çorumspor atağında, Kerem Pala çaprazdan sert vurdu, kaleci Emre gole izin vermedi, korner. Köşe vuruşunda, Oğuz’un pasında Emrah ceza sahası dışından sert vurdu, top kalecide kaldı.