Harika başlangıç: 1-0

Yeni Çorumspor, 2.Lig’deki ilk maçında Süper Lig ekibi 1922 Konyaspor’un pilot takımı 1922Konyaspor’u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. 49’da Emrah’ın çift sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine maçı 10 kişi tamamlayan Yeni Çorumspor’a galibiyeti getiren golü 37.dakikada Kıvanç attı.

Tarihinde ilk kez 2.Lig maçına çıkan Yeni Çorumspor, hem de uzun bir süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen 1922 Konyaspor’u 1-0 yenerek sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

Dün, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 16.30’da başlayan ve Yeni Çorumspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta gülen taraf evsahibi Yeni Çorumspor oldu. 1922 Konyaspor maça iyi başlayan ve karşılaşmanın genelinde topa daha çok sahip olan taraf olurken, Yeni Çorumspor rakip kaledeki ilk tehlikede golü buldu. 37’de Murathan’ın kullandığı serbest vuruşta Kıvanç göğsüyle indirdiği topu ayağının ucuyla dokunarak Çorumspor’u öne geçirirken, ilk yarı Yeni Çorumspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Yeni Çorumspor’un farkı artırma, Konyaspor’un ise beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca Yeni Çorumspor sahadan 1-0 galip ayrılıp sezona 3 puanla başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

Yeni Çorumspor ilk yarıda Fatih Caddesi tarafındaki kalede gol aradı.

DAKİKA 5: Konyaspor atağında, Nurettin ceza yayı üzerinden yerden vurdu, yandan aut.

DAKİKA 7: Soldan gelişen Konyaspor atağında, İbrahim ortaladı, penaltı noktası üzerinden Nurettin ayağının içiyle gelişine vurdu, aut.

DAKİKA 23: Konyaspor gole çok yaklaştı. Konya temsilcinin kazandığı serbest vuruşta Anıl soldan arka direğe sert bir orta yaptı, yakın mesafeden Seydi’nin kafa vuruşunda kaleci Onur gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 37 (GOL): Yeni Çorumspor rakip kaledeki ilk tehlikede golü buldu. Soldan kazanılan serbest vuruşta Murathan ceza sahasına ortaladı, Kıvanç göğsüyle indirdiği topu ayağının ucuyla tamamladı: 1-0.

DAKİKA 44: Konyaspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sağdan gelişen atakta, çizgiye kadar inen Alpay pasını yerden penaltı noktasına çıkarttı, Kadir Kaan gelişine yerden vurdu, top uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

DAKİKA 60: Ani gelişen Yeni Çorumspor atağında, Kıvanç orta sahaya kadar sürdüğü topu soldan bindiren Murathan’ın önüne attı, Murathan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye vurdu, kaleci İsmet parmaklarının ucuyla golü önledi, Korner. Hüseyin AŞKIN

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.

HAKEMLER: Sait Tuzcu **, Ertan Yavuz ***, Cankut Gönenç ***

4.HAKEM: Enver Aydın.

YENİ ÇORUMSPOR: Onur ***, Ertuğrul ***, Ferdi ***, Osman Bodur ***, Eren ***, Batuhan **, Oğuz * (Dk. 51 Muhammed Rıdvan * (Dk. 75 Oktay *), Emrah **, Kıvanç ***, Murathan *** (Dk. 89 Kerem), Mert Ilıman ***

YEDEKLER: Reşat, Fatih Şerifoğlu, Muhammed Çoban, Mert Güney.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

1922 KONYASPOR: İsmet **, Seydi * (Dk. 38 Kadir Kaan **), Anıl **, Recep **, Ahmet **, Nurettin * (Dk. 51Seddar *), Samet **, Alpay **, Celal **, İbrahim Serdar * (Dk. 64 Güray *), Ekrem **

YEDEKLER: Yılmaz, Burak, Kadem Burak, Alper Kadir.

TEKNİK SORUMLU: Abdurrahman Baysangur.

GOL: Dk. 37 Kıvanç.

KIRMIZI KART: Dk. 49 Emrah (Yeni Çorumspor)

SARI KARTLAR: Kıvanç, Oktay, Muhammed Rıdvan (Yeni Çorumspor), Seddar (1922 Konyaspor)