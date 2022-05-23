Halil Özsoy, Giresun Yarı Maratonunda üçüncü oldu

Giresun Valiliği, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Giresun Belediyesi ve Giresun Maraton Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği 6. Giresun Yarı Maratonu ve 10 kilometre koşusu yapıldı.

Çorum’un Mecitözü ilçesi Köprübaşı köyü nüfusuna kayıtlı atlet Halil Özsoy, 10 kilometre yarışında üçüncülüğü elde etti ve bronz madalya kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

