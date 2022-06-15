Hakemler stres attı

İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) tarafından Beyaz Saray’da düzenlenen özel geceye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Bilal Köseoğlu, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, AGSYD Çorum Şube Başkanı Rıfat Kara, TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, TFFHDG Çorum Şube Başkanı Ahmet Ecevit, TFFHGD Yozgat Şube Başkanı Süleyman Erkılıç, Çorum İl Hakem Yönetim Kurulu Üyeleri, hakemler, gözlemciler ve aileleri katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından düzenlenen törenle terfi eden hakemlere kokartları takıldı. Gecenin sonunda ise hakemler ve gözlemciler gönüllerince eğlendi.

19 HAKEME KOKART

İl Hakem Kurulu ve TFFHGD tarafından düzenlenen özel gecede 19 hakeme terfilerinden dolayı kokart takıldı.

Protokol konuşmalarının ardından düzenlenen törende, bölgesel kadın hakemliğine terfi eden Nuriye Bal Çınar’a, bölgesel yardımcı hakemliğe terfi eden Çiğdem Varan’a ve Hatice Yıldırım’a, kokartlarını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın taktı.

Öte yandan aday hakemliğinden il hakemliğine terfi eden Ömer Bingöl, E.Ramazan Boyraz, Serhat Doğan, Osman Barış Güllü, Erdal Uncuer, Bahar Çakıcı, Sertan Kabay, Gönül Aydın, Muammer Tekmen, İsmail Sırma, Hamit Demir, Fırat Eren Dibek, Burhan Demirtaş, Eyüp Çotul, Buse Uluçam ve Emir Kaan Demircan’a kokartları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ve TFHHGD Genel Başkan Yardımcısı Bilal Köseoğlu tarafından takdim edildi.

GİDENLERE PLAKET

İl Hakem Kurulu ve TFFHGD, Çorum’da ki görevlerini tamamlayan hakemleri de unutmadı.

Uzun yıllardır Çorum’da futbol hakemi olarak hizmet eden ve özel nedenlerden dolayı başka illere gitmek zorunda kalan hakemlere de plaket verdi. İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, TFFHGD Çorum Şube Başkanı Ahmet Ecevit, Hakem Atama Sorumlusu Özgür Demirci ve TFFHGD Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Yumlu tarafından Çiğdem Varan’a, Gönül Aydın’a, Burhan Demirtaş’a ve Emir Kaan Demircan’a hizmetlerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.



(Rıfat KARA)

