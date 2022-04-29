Hakem, İstanbul’dan Yalçın Taşkınfurat
Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Kırmızı Grupta, 1 Mayıs Pazar günü oynanacak 37.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın, Adıyaman FK ile deplasmanda oynayacağı maçı, İstanbul bölgesi hakemlerinden Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Adıyaman Atatürk Stadı’nda, saat 15.00’te başlayacak maçta, Yalçın Taşkınfurat’ın yardımcılıklarını ise, İstanbul bölgesinden Mücahit Değirmenci ile Edirne bölgesinden Anıl Küçükkaraca yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Tolga Akbaba da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
İKİ TAKIMIN DA GALİBİYETİ YOK
Orta hakem Yalçın Taşkınfurat, daha önce Çorum FK’nın ve Adıyaman FK’nın birer maçını yönetti. Çorum FK, Yalçın Taşkınfurat’ın yönettiği maçta, 2020-2021 Sezonunun ilk haftasında, evinde Manisa FK’ya 3-1yenilirken, Adıyaman FK ise, bu sezon, deplasmanda Bayburt Özel İdare’yi 2-1 yenildi.
53 MAÇTA DÜDÜK ÇALDI
36 yaşındaki Yalçın Taşkınfurat, hakemlik kariyerinde, 1.Lig’de 1, 2.Lig’de 45, 3.Lig’de ise 7 maçta düdük çalarken, bu maçların 27’sini ev sahibi takımlar, 15’ini ise deplasman takımları kazanırken, 11 karşılaşma da berabere bitti.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Beşiktaş
|34
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|34
|47
|12. Galatasaray
|34
|47
|13. Sivasspor
|34
|45
|14. Kayserispor
|34
|43
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Samsunspor
|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|33
|66
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|35
|55
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|33
|38
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25