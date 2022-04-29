Hakem, İstanbul’dan Yalçın Taşkınfurat

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın, Adıyaman FK ile deplasmanda oynayacağı maçı, İstanbul bölgesi hakemlerinden Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Adıyaman Atatürk Stadı’nda, saat 15.00’te başlayacak maçta, Yalçın Taşkınfurat’ın yardımcılıklarını ise, İstanbul bölgesinden Mücahit Değirmenci ile Edirne bölgesinden Anıl Küçükkaraca yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Tolga Akbaba da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

İKİ TAKIMIN DA GALİBİYETİ YOK

Orta hakem Yalçın Taşkınfurat, daha önce Çorum FK’nın ve Adıyaman FK’nın birer maçını yönetti. Çorum FK, Yalçın Taşkınfurat’ın yönettiği maçta, 2020-2021 Sezonunun ilk haftasında, evinde Manisa FK’ya 3-1yenilirken, Adıyaman FK ise, bu sezon, deplasmanda Bayburt Özel İdare’yi 2-1 yenildi.

53 MAÇTA DÜDÜK ÇALDI

36 yaşındaki Yalçın Taşkınfurat, hakemlik kariyerinde, 1.Lig’de 1, 2.Lig’de 45, 3.Lig’de ise 7 maçta düdük çalarken, bu maçların 27’sini ev sahibi takımlar, 15’ini ise deplasman takımları kazanırken, 11 karşılaşma da berabere bitti.

(Hüseyin AŞKIN)

