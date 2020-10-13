Hakem Batman’dan Mehmet Terece

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Futbol Kulübü’nün deplasmanda İnegölspor’la oynayacağı maçı Batman bölgesi hakemlerinden Mehmet Terece yönetecek. İnegöl İlçe Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak maçta Mehmet Terece’nin yardımcılıklarını ise Mardin bölgesinden Selman Timur ve Batman’dan Mustafa Yüksel yapacak. Bingöl bölgesinden Yusuf Aydın da maçın dördüncü hakemi olacak.

Orta hakem Mehmet Terece daha önce Çorum FK’nın hiç maçında görev almazken, kariyerinde ilk kez bir 2.Lig maçı yönetecek.

(Spor Servisi)