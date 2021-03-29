Hakem, Adana’dan Tarık Güldal

Çorum FK’nın Perşembe günü deplasmanda 24 Erzincanspor ile oynayacağı kritik maçın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan Perşembe günü Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Sahası’nda Anagold 24 Erzincanspor ile Çorum FK arasında oynanacak olan 2.Lig Beyaz Grup 31.hafta maçında Adana bölgesi klasman hakemlerinden Tarık Güldal düdük çalacak. Saat 15.00’de başlayacak kritik maçta Güldal’ın yardımcılıklarını Mersin bölgesinden Mehmet Saldıraner ve Kilis bölgesinden Mehmet Ali Çetin yapacak. Hatay bölgesinden Deniz Kükrek ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Maçın orta hakemi Tarık Güldal, daha önce Çorum FK’nın 2 maçında görev yaptı. 4 Kasım 2015 tarihinde Çorum FK’nın sahasında Bergama Belediyespor’u 2-0 yendiği maçta ve aynı sezon Tavşanlı Linyitspor ile deplasmanda oynanan ve 1-0 Çorum FK’nın üstünlüğü ile tamamlanan3.Lig maçında dördüncü hakem olarak görev yapmıştı.

(Spor Servisi)

