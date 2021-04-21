Hacettepe ile 6.kez

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 35.hafta maçında konuk olacağı Ankara temsilcisi Hacettepespor’la tarihinde 6. kez karşılaşacak.

Profesyonel futbol liglerinde 9. sezonunu geçiren Çorum FK, daha önce Hacettepespor’la 5 kez karşılaştı. Bu maçların 3’ü Çorum’da, 2’si Ankara’da oynanırken, Çorum FK 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Kırmızı-siyahlıların 8 golüne Hacettepespor 4 golle cevap verdi.

2013-2014 sezonunda Ankara’da oynanan maç 0-0 biterken, Çorum’daki karşılaşmayı Çorum FK 2-1 kazandı.

2019-20 sezonunda, Ankara’da oynanan maçı Çorum FK 3-1, Çorum’da oynanan maçı ise Hacettepespor 2-1’lik skorla kazandı.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım arasında 16.haftada Çorum’da oynanan maçta Çorum FK sahadan 2-0 galip ayrıldı.

(Hüseyin AŞKIN)

