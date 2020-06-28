Güreşçilerden Yusuf Ahlatcı’ya ziyaret

Dernek Başkanı Uğur Çadır nezaretinde dernek üyeleri Ahmet Selbest, Hakkın Ceylan, Ömer Kalender ve Sinan Mumcu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya dernekle ilgili bilgi verirken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yusuf Ahlatcı da kendilerine başarı dileklerinde bulundu.

(Spor Servisi)