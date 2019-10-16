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Güreşçiler Play-Off bileti almaya hazır

Grekoromen Güreş Türkiye 1.Ligi A Grubu’nun 3.ve son hafta müsabakaları 20 Ekim Pazar günü Çorum’da yapılacak.

Güreşçiler Play-Off bileti almaya hazır

Grekoromen Güreş Türkiye 1.Ligi A Grubu’nun 3.ve son hafta müsabakaları 20 Ekim Pazar günü Çorum’da yapılacak.

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:24
Güreşçiler Play-Off bileti almaya hazır

4 takımın yer aldığı grubun ilk hafta müsabakaları Ankara, ikinci hafta müsabakaları ise Burdur’da yapılırken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgisi bulunuyor. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Pazar günü evsahibi olduğu 3.haftada Burdur Türk Telekom ve İstanbul Haydarpaşa Spor Kulübü ile karşılaşacak olup, bir galibiyet alması durumunda ilk ikide yer alıp Play-Off’a yükselecek.

Öte yandan, Pazar günkü müsabakalara hazırlanan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri, Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla asker selamı verdiler.

(Bülent USLU)

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