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Gümüşhane mesaisi moralsiz başladı

Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı tek antrenman ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına başladı.

Gümüşhane mesaisi moralsiz başladı

Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı tek antrenman ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına başladı.

22 Ocak 2020 Çarşamba 01:04
Gümüşhane mesaisi moralsiz başladı

Geçtiğimiz hafta sahasında İnegölspor’a seyircisiz oynadığı maçta 3-1 mağlup olan Kırmızı-Siyahlılarda Gümüşhanespor hazırlıkları moralsiz başladı. Dün Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 11.00’de Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen antrenmana parmağındaki ağrı nedeni ile Osman Bodur katılmazken, kaleci Deniz Çörtlen ise takımdan ayrı salonda çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Son bölümde Teknik Direktör Bahri Kaya İnegölspor karşısında 90 dakika forma giyen futbolculara düz koşu yaptırırken, diğer futbolcular ise yarı sahada minyatür kale maç yaptı.

Kırmızı-Siyahlılarda Gümüşhanespor maçının hazırlıkları bugün saat 10.00’da ve 16.30’da yapılacak antrenmanlar ile devam edecek.

(Rıfat KARA)

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