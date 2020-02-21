Güldüren’le ilk antrenman

Tesisler 2 No’lu Saha’da saat 11.00’de başlayan antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Osman Bodur ve Murathan Buruş katılmadı. Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapmanın ardından taktik içerikli oyunla devam etti.

Antrenman sırasında teknik direktör İsmail Güldüren ve yardımcılarının futbolcularla yakından ilgilendikleri görüldü. Teknik patron İsmail Güldüren, sakatlıktan yeni çıkan Kerem Pala ile konuşurken, son durumu ile ilgili bilgi aldı. Futbolcuların da istekli oldukları görüldü.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla Hacettepespor maçının hazırlıklarını sürüdrecek.

(Rıfat KARA)