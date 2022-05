Gülabibey, 1.Küme’de

Mecitözüspor’un çekilmesi üzerine, 5 takımın çift devreli, lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ A.Ş. 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde, son 2 haftaya girilirken, 1.Amatör Küme’ye yükselmeyi garantileyen ilk takım, Gülabibey Gençlikspor oldu.

Ligde, haftaya 19 puanla lider giren Gülabibey Gençlikspor’la 10 puanlı 4.sıradaki H.E. Kültürspor, 8.haftanın erteleme maçında karşılaştı. 1 No’lu Sentetik Saha’da oynanan ve Mustafa Özdemir’in düdük çaldığı maçta, ilk yarıyı 33.ve 38.dakikalarda Fazlı Can’ın attığı gollerle 2-0 önde kapatan Gülabibey Gençlikspor, ikinci yarıda da kontrolü elinde tuttu. 88.dakikada Fazlı Can ile bir gol daha bulan Gülabibey, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve puanını 22’ye yükseltip liderliğini sürdürdü. Gülabibey, bu galibiyetle, 1.Amatör Küme biletini de garantiledi.

Gülabibey, Pazar günü, en yakın takipçisi Alaca Belediye ile berabere bile kalsa, şampiyonluğunu ilan edecek.

SAHA: 1 No’lu Sentetik

HAKEMLER: Mustafa Özdemir, Serhat Doğan, Ferhat Türkmen

H.E. KÜLTÜRSPOR: Mert, Yüşa (Buğra), O. Berat, Caner Tosun, Adem, Caner Yaşar, Osman (Mehmet), Tuğrulhan, Egemen, Kaan (Tahir), Süleyman (Bilal)

GÜLABİBEY GENÇLİKSPOR: Osman, Mehmet Yasin (Mertcan), Batuhan, Abdullah, Hasan Sefa, Muhammed Enes (Mert Konuk), Elvan Berkay, Sedat Şahin, Fazlı Can, Ahmet Hakan (Elvan),

GOLLER: Dk. 33, 38 ve 88 Fazlı Can