Gül ve Işık’tan Eğer’e “Hayırlı olsun” ziyareti

Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı, Çorum Belediyesi ve Çorum Belediyespor eski Başkanı Zeki Gül, bir süre önce Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan, hemşehrimiz Haşim Eğer’e “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Gül, Tokat’taki görevini bir süre önce başlayan Haşim Eğer’i, Çorum Belediyespor ve Çorum FK’nın eski yöneticilerinden Hamit Işık ve gerek kulüp başkanlığı, gerekse Belediye başkanlığı döneminde en yakınındaki isim olan Belediye personeli Ali Çağdaş ile birlikte ziyaret etti.

Gül, Eğer’e yeni görev yerinde başarılar dilerken, Eğer de, Çorum’dan gelen misafirlerine teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

