Grekoromen Güreş Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Mert İlbars’ın 60 kiloda, Samet Yaldıran’ın ise 82 kiloda güreştiği milli takımda, Çelebi Bayır da antrenör olarak görev yaptı. Türk sporcular, şampiyonayı 6 üçüncülük madalyası ile tamamlarken, Türkiye 118 puanla takım halinde Avrupa ikinciliğini elde etti.

(Hüseyin AŞKIN)

