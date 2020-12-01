Gözler Trabzon maçına çevrildi

Kırmızı-siyahlılar, Erzincanspor maçının ardından ara vermeden Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarına başladılar. Dün, teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde tesislerde yapılan antrenmanda, sakatlıktan yeni çıkan Kerem Pala ve Tarık Mayhoş takımdan ayrı çalıştı. Erzincanspor maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde testi pozitif çıkan futbolcuların yer almadığı antrenman yenileme çalışması şeklinde geçti.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)