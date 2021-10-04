Görkem Öçal Türkiye şampiyonu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası ve aynı zamanda milli takım seçme müsabakaları 2 Ekim’de Ankara’da start altı. Minikler, minikaltı ve küçükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen müsabakalarda ülke genelinden çok sayıda sporcu katıldı. Minikler kategorisinde Çorum’u temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Görkem Öçal tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

YELKAN BİNGÖL TÜRKİYE İKİNCİSİ

Görkem Öçal’ın minikler kategorisinde elde ettiği şampiyonluğun ardından Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bir de Türkiye ikincisi çıkardı. Kırmızı-Siyahlıların minikaltı kategorisinde mücadele eden sporcularından Yelkan Bingöl rakipleriyle verdiği zorlu mücadele sonunda Türkiye ikincisi olarak Çorum’a döndü.

Minikler ve minikaltı kategorisinde yapılan müsabakaların ardından şampiyonada küçükler kategorisi müsabakaları start aldı.

(Rıfat KARA)

