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Gökdeniz Ekmekçioğlu Türkiye Şampiyonu

Antalya’da 26 kategoride 2 bin 557 sporcunun katılımıyla düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Türkiye Satranç Şampiyonası’na Çorum’dan katılan Özel Bahçeşehir İlköğretim Okulu 3.sınıf öğrencisi Gökdeniz Ekmekçioğlu, 9 Yaş Genel Kategorisinde şampiyon oldu.

Gökdeniz Ekmekçioğlu Türkiye Şampiyonu

Antalya’da 26 kategoride 2 bin 557 sporcunun katılımıyla düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Türkiye Satranç Şampiyonası’na Çorum’dan katılan Özel Bahçeşehir İlköğretim Okulu 3.sınıf öğrencisi Gökdeniz Ekmekçioğlu, 9 Yaş Genel Kategorisinde şampiyon oldu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 01:01
Gökdeniz Ekmekçioğlu Türkiye Şampiyonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Türkiye Satranç Şampiyonası’na Çorum’dan katılan sporculardan Gökdeniz Ekmekçioğlu tüm rakiplerini yenerek şampiyon olup milli takıma seçildi.

Maritime Pine Beach Otel’de düzenlenen ve 1 hafta süren turnuvaya 26 kategoride 2 bin 557 sporcu katıldı. Avrupa’nın en çok katılımlı satranç organizasyonu olma özelliğini de taşıyan şampiyonaya Çorum Özel Bahçeşehir İlköğretim Okulu’ndan katılan 2011 doğumlu 3.sınıf öğrencisi Gökdeniz Ekmekçioğlu, 9 yaş genel kategorisinde tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Gökdeniz Ekmekçioğlu, elde ettiği bu büyük başarı nedeniyle Avrupa ve Dünya Satranç Şampiyonalarında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Gökdeniz Ekmekçioğlu, geçen yıl ilk kez katıldığı aynı şampiyonada elde eteği başarıyla milli takıma çağrılmış ve Çorum’un ilk milli satranççısı unvanını aldıktan sonra Karaman’a transfer olmuştu.

Çorum’da düzenlenen il birinciliklerinde tam puanla birinciliği alan Gökdeniz Ekmekiçoğlu, şimdi Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türk bayrağını göndere çektirebilmek için çalışmalarını “O kupa Çorum’a geleck” sloganıyla aralıksız sürdürüyor.

(Hüseyin AŞKIN)

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