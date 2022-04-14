‘Gençlere yönelik tüm projeleri destekliyoruz'

AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü yönetimini TBMM çalışma ofisinde ağırladı.

İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü yöneticileri 20'nci kuruluş yıldönümlerini Milletvekili Ceylan ile birlikte kutladılar.

Ziyarete İskilipgücü Eğitim Kültür Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nihat Armutçu'ya Yönetim Kurulu Üyeleri Bahadır Telli, Mehmet Demirci ve Mustafa Hakkı eşlik etti.

Milletvekili Ceylan, amatör spor kulüplerinin Türkiye'de sporunun yükünü samimice omuzlayan ve sporun gelişimi için özveri ile çalışan camia olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin son 20 yılda sporda çok önemli bir noktaya geldiğini vurgulayan Milletvekili Ceylan, "AK Parti olarak bir devrimi gerçekleştirdik. Bunda şüphesiz ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın derin vizyonu, sporcu kişiliği, spora ve sporcuya verdiği değer çok önemli yer tutuyor. Tesis altyapısının mükemmeliyetini görüyoruz. 20 binlerden 10 milyonu aşan sporcu sayısı var. Faal sporcu sayısında da 2 milyonu aştık. Bunlar, yarınlarımız adına ümit verici gelişmeler. 20 yılda hükümet olarak 10 bine yakın spor tesisi yaptık. Bu tesisler ve imkanlar bu milletin evlatları içindir"dedi.

Gençlere yönelik hazırlanan tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini belirten Milletvekili Ceylan, "İskilipgücü Spor Klubünün 20. yılına istinaden özel yaptırdıkları taraftar forması hediyeleri için teşekkür ediyorum. Hep beraber çocuklarımız ve gençlerimiz için daha çok hizmetler yapmaya devam edelim" diye konuştu.

İktidarlarının 2021 yılında spor kulüplerine 61 milyon lira nakdi yardım yapışdığını belirten Ceylan, bu yardımların 2022 yılında da artarak devam ettiğini söyledi.

Kulüp Başkanı Armutçu, "Hoş sohbet, kulübümüzle ilgili güzel duygu ve düşünceleri, destek ve yardımları için Sayın Milletvekilimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah'a şükürler olsun ki Ankara'da böyle değerli hemşehrilerimiz, gönül dostlarımız ve ağabeylerimiz var" dedi.

(Bülent USLU)

