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Genç Kemankeşler Düvenci’de okçuluğu tanıttı

Yeni sezona önce maneviyat, sonra spor sloganı ile hazırlanan Vefaspor Kulübü, Düvencili öğrenciler ile bir araya gelerek okçuluk sporunu tanıttı.

Spor 05.08.2021, 21:56
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Genç Kemankeşler Düvenci’de okçuluğu tanıttı

Yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Genç Kemankeşler Yetişiyor” projesi kapsamında ziyaretlerini de sürdüren Vefaspor Kulübü’nün sıradaki durağı Çorum’un Düvenci beldesi oldu. Düvenci’de Kuran Kursu öğrencileri ile bir araya gelen Vefaspor Kulübü sporcuları burada okçuluk sporunun tanıtımını yaptı. Daha sonra öğrencilere verilen çeşitli hediyelerin ardından ziyaret sonlandırıldı.
Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı, proje kapsamında Düvenci’nin kapılarını kendilerine açan Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın’a teşekkürlerini iletti.
(Rıfat KARA)
 

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