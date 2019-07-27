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Genç eldivenler güven veriyor

Yeni Çorumspor'da 1.etap hazırlıkları aralıksız devam ederken, yeni sezonda Çorumspor kalesini koruyacak olan 3 file bekçisinin antrenmanlardaki performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Genç eldivenler güven veriyor

Yeni Çorumspor'da 1.etap hazırlıkları aralıksız devam ederken, yeni sezonda Çorumspor kalesini koruyacak olan 3 file bekçisinin antrenmanlardaki performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:32
Genç eldivenler güven veriyor

Başkan Fatih Özcan'ın kendine ait sosyal medya hesabından, yeni sezonda kaleyi Onur Tekin, Reşat Şen ve Yusuf Çekiç'e emanet edeceklerini açıklamasının ardından keyifler yerine geldi. Geçtiğimiz sezon özellikle Serik Belediyespor ile oynanan final maçında sergilediği performans ile bir anda gündeme oturan Çorumlu kaleci Onur Tekin için taraftarın yanı sıra, Çorum’un fenomen radyo programcısı Bülent Kol da (Çalçene) yaptığı özel programlar ile büyük destek verenlerin başında geliyor. Onur Tekin’in arkasında Çorumspor’un kalesini koruyacak diğer isimlerden Reşat Şen ve Yusuf Çekiç'in de antrenmanlardaki performansı da Kırmızı-Siyahlı taraftarları mutlu etmeye başladı.

Kaleci antrenörü Reha Özmen nezaretinde hazırlıklarını sürdüren 3 file bekçisi önceki gün Çorumspor taraftarına güven, rakibe korku veren fotoğrafları ile sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

(Rıfat KARA)

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