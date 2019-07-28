Kemal Bolat ve Mehmet Güley’in hazırlayıp sunduğu “Futbol Santra” programında Yeni Çorumspor’un Belediye ile yaşadığı sorunlar ele alındı. Programın sonlarına doğru canlı yayına katılan Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın, tesislerin Çorum için milli servet olduğunu ancak bu milli servet ile hiçbir yetkilinin ilgilenmediğini söyledi. Program akışında konuşmasına devam eden Yalçın, “Tesislerimizin bodrum katını su basmış durumda. Yakında tesisin çökme tehlikesi var. Durum böyle iken Belediye Başkan Yardımcıları ve Park Bahçeler Müdürü ile bizzat görüştük. Ancak çağrımıza kimse kulak vermedi. Çimleri biçtirmek için personeli yalvararak çağırıyoruz. Bu tesisler bizim babamızın malı değil. O kadar para harcandı ancak ilgilenme noktasında kimse elini taşın altına koymuyor. Ben şuan bu programda transferlerimizi ve sezon hazırlıklarımızı anlatmak isterdim ama. Bodrum katında yaşanan su sıkıntısı ve tesisler bahçesinde ki görüntü kirliliği ile uğraşmaktan bu sorunları ele alamıyoruz. Buradan yetkililere bir kez daha sesleniyorum. Gelin tesislerin halini görün. Çizme olmadan bodrum kata giremezsiniz. Yazıktır günahtır” dedi.

Bu ifadeleri sonrası tesislerden alınan görüntüler Yalçın’ın isyanını doğrular nitelikteydi.

(Rıfat KARA)