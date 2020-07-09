“Geçen yıl yaşanan sıkıntıların yaşanmaması adına çok sağlıklı adımlar atmamız gerekiyor”

Kısa, orta ve uzun vadede 3 yıllık proje kapsamında geçen yıl yaşanan sıkıntılar yaşanmaması adına çok sağlıklı adımlar atılması gerektiğini kaydeden Küçükoğlu; “İnşallah hedeflenen süre içerisinde kulübümüz layık olduğu yere gelecektir” dedi.

Çorum Futbol Kulübü’nün yeni yapılanmasında genel koordinatör olarak görev yapacak olan Ersin Küçükoğlu, 3 yıllık proje sonunda 1.Lig’e yükselme hedefine ulaşmak adına tüm gayreti sarf edeceklerini belirtirken, “Kulübümüzün kısa, orta ve uzun vadede 3 yıllık proje kapsamında geçen yıl yaşanan sıkıntılar yaşanmaması adına çok sağlıklı adımlar atılması gerekiyor” dedi.

Genel koordinatör sıfatıyla ilk basın toplantısını düzenleyen ve bundan sonraki süreçte bilgilendirmelerin kendisi tarafından yapılacağını kaydeden Ersin Küçükoğlu; “Yeni sezon ve üç yıllık proje hakkında bilgi vermek için toplantı düzenledik” dedi.

ÇOK ŞANSLIYIZ

Birçok kulübün koronavirüs salgını sürecinde büyük ekonomik sıkıntılar yaşadığını kaydeden Küçükoğlu, “Pandemi süreci ile ilgili kulüpler bütçe anlamında sıkıntı yaşıyor. Biz bu anlamda çok şanslıyız. Zamanında ödeme yapan kulüplerden biriyiz” dedi.

ALTYAPIDAN OYUNCULAR KAZANDIRACAĞIZ

Yaşanan süreçte kulüplerin artık altyapıya yönelmek durumunda olduklarını da kaydeden Küçükoğlu, “anlamda ülke genelinde altyapıya önem verilmeye başlandı. Bende altyapıya hakim biri olarak. Benim koordinasyonumda kulübümüze A takımımıza gelecek vadeden oyuncular kazandıracağız. Bu bizim olmazsa olmazımız.

Altyapıdan daha çok oyuncu çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bunlar artık ülke futbolunda olmazsa olmaz. Federasyonun yeni sezon için almış olduğu kararlar içerisinde kulüplerin altyapıdan oyuncu oynatma zorunluluğu var. Bu doğrultuda, altyapıdan bir oyuncumuzu profesyonel yapacağız.

DOĞRU KADRO MÜHENDİSLİĞİ VE DOĞRU TRANSFER ŞART

Kulübümüzün kısa orta ve uzun vadede 3 yıllık proje kapsamında geçen yıl yaşanan sıkıntılar yaşanmaması adına çok sağlıklı adımlar atılması gerekiyor. Bu anlamda en başta doğru kadro mühendisliği ve doğru transfer yapılması en büyük gayemiz.

İnşallah hedeflenen süre içerisinde kulübümüz layık olduğu yere gelecektir” dedi.

PLAY-OFF MAÇLARI MERCEK ALTINA ALINACAK

Çorum Futbol Kulübü’nün 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya’da oynanacak 2.ve 3.Lig play-off maçlarında futbolcu izleyeceği açıklandı.

Genel Koordinatör Ersin Küçükoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iç transfer çalışmalarına erken başlamalarının bir nedeninin de Antalya’da 20-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan play-off maçları olduğunu söyledi. Küçükoğlu; “İç transferi erken açmamızın sebebi Play-Off’lar oynanacak. Bu süre zarfında bizimle anlaşmak istemeyen oyuncular olursa biz o oyuncularımızın yerine oyuncu bakmak eyleminde olacağız” dedi.

“BU KULÜPTE VERİLEN HER GÖREV BENİM İÇİN KUTSALDIR”

Geçen sezonun ve biten sezonda Çorum Futbol Kulübü’nde yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulunan Ersin Küçükoğlu yeni sezonda “genel koordinatör” olarak görev yapacak.

Daha önce sportif direktör sıfatıyla görev yapacağı belirtilen Ersin Küçükoğlu’nun görev tanımı “genel koordinatör” olarak değiştirilirken, konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon teknik sorumlu olarak görev yapan Ersin Küçükoğlu yeni sezonda genel koordinatör olarak göreve getirilmiştir.

Ersin Küçükoğlu’nun yetki ve görev alanları hakkında bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde kulüp başkanımız Sayın Fatih Özcan yapacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ersin Küçükoğlu ise yaptığı açıklamada; “Geçen sezon 9 maç kala göreve geldim. Bu sezon Başkan Fatih Özcan ve İkinci Başkan Mustafa Şeker’in aldığı karar doğrultusunda görevim değişti. Yeni sezonda Genel Koordinatör olarak görev yapacağım. Çorum FK benim ilk göz ağrım. Bu kulüpte verilen her görev benim için çok kutsaldır.

Benim görev tanımım içerisinde oyuncularla görüşmek, transfer işlemi, kamp organizasyonları, müsabaka süre içerisinde konaklama, takımın deplasmana hareketi gibi konular. Bu kapsamda yönetimimizin de yükünü hafifletmiş olacağız. Tüm işleyişler bizim üzerimizden devam edecek. Kulübümüzü daha şeffaf, daha profesyonel ve sistemsel olarak yönetmeye ve anlatmaya çalışacağız” dedi.

(Spor Servisi)