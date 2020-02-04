“Futbolun tüm olumsuzlukları başımıza geldi”

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahri Kaya, iç sahada 2-0 kaybettikleri Sancaktepe maçından sonra yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında işlerin yolunda gitmediğini ancak sıkıntılı süreci aşabilecek bir potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şöyle:

SIKINTILI BİR MAÇ OLDU

“Maç öncesi sıkıntı yaşadığımız, maç içerisinde de sıkıntılarımızın artarak devam ettiği bir 90 dakika oynadık. Maalesef çok istemediğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. Maçın henüz başında öne geçebileceğimiz bir pozisyon yakaladık. Ancak değerlendiremedik. Akabinde rakibin şutu gol olunca bizim için sıkıntılı dakikalar başlamış oldu.

Zaten maç öncesi yaşadığımız sıkıntılar vardı. Osman’ın cezalı olması ve Cuma günkü antrenmanda Murathan, Mikail ve Burak’ın sakatlıklarla ilgili sıkıntılarımızın olması, Rıdvan’ın da tam hazır olamaması gibi sıkıntılar takım içinde mevcuttu. Bu sıkıntıların ardından 1-0 geriye düşünce işimizin daha da zorlaştı. Buna rağmen mücadelemizi sürdürdük. Skoru 1-0’da tutmak adına rakibe pozisyonda vermemeye çalıştık. Ancak iyi bir rakiple oynadığımızı ve bizi zor duruma düşürdüğünü söyleyebilirim.

10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA İŞİMİZ DAHA DA ZORLAŞTI

Kendi sahamızda seyircimizin desteği ile gol bulabilecek potansiyele sahip bir takımdık ve bu düşünceyle ikinci yarıya başladık. İki oyuncu değişikliği birden yaptık. İkinci yarıya da coşkulu başladık. Ancak istemediğimiz bir pozisyonda 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra işimiz daha da zorlaştı. Buna rağmen gol aradığımız dakikalarda yine kalemizde her zaman olduğu gibi klasik ikinci golü yedik ve 2-0 mağlup olduk.

HER ŞEYE RAĞMEN BEŞİNCİ SIRADAYIZ

İkinci yarı itibariyle çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Krizi çözmek adına bir sürü taktiklerimiz var, değişikliklerimiz var ama bir türlü ilk yarıda yakaladığımız ortalamayı yakalamak adına sıkıntılar yaşıyoruz. Ama buradayız, yıkılmadık ayaktayız. Nihayetinde 3 puanlı sistem. Yenilmemize rağmen hala beşinci sıradayız. Bundan sonraki maçlarda yarışın içinde olduğumuzu gösterebilecek skorlar almaya aday bir takımız. Dilerim ilk yarıda yakaladığımız başarıyı, bundan sonraki süreçte de saha sonuçlarına yansıtırız.

Takım şuan için moralsiz ama yarından itibaren bu olumsuz havayı dağıtıp Pendikspor maçına moral motivasyonu arttıracak ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Her hafta bizim için bir başlangıç umuduyla maçlarımıza çıkacağız.

SIKINTILARI AŞABİLECEK POTANSİYELE SAHİBİZ

Şunu söylemek istiyorum. Geldiğimiz noktadaki sıkıntıyı çabuk aşabilecek bir potansiyelimizin olduğunu herkesin bilmesini isterim. Futbolda yaşanan bütün olumsuzlukların ikinci yarıda başımıza geldiği bir ortamdayız. İlk yarıya da bu anlamda sıkıntılarla başladık ama futbol şansı yanımızdaydı. Şimdi bundan sonra biraz daha kenetlenip, biraz daha ileriye dönük birbirimize sarılıp ilk yarıdaki sinerjiyi tekrardan yakalamak zorundayız. Kaldı ki, ligde hala beşinci sırada olduğumuzu unutmamalıyız.”

(Hüseyin AŞKIN)