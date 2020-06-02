“Futbolu çok özledik”

Çorum’da ikamet eden Çorumlu futbolculardan Mert Ilıman, Nafican Yardımcı ve Muhammet Çoban dün de tesislerde bir araya gelerek idman yaptılar. Isınma hareketleri ile antrenmana başlayan üç futbolcu, daha sonra sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düz koşu yaptı. Son bölümde ayak tenisi oynayan futbolcular kültürfizik hareketleri ile antrenmanı tamamladılar.

LİGİN BİR AN ÖNCE BAŞLAMASINI İSTİYORUZ

Antrenman sonunda yaşanan süreç hakkında kısa bir açıklama yapan futbolcular, futbolu çok özlediklerini ve bir an önce liglerin yeniden başlayacağı günü iple çektiklerini ifade ettiler.

Mert Ilıman, Çorum Futbol Kulübü’nün birçok kulübe göre şartların daha iyi olduğunun altını çizerken; “Lig maçları başlayana kadar biz fırsatlarımız doğrultusunda tesislerimize gelip idman yapmaya çalışıyoruz.

Biz diğer 2 ve 3.Lig takımlarıyla kıyaslama yaptığımız zaman daha iyi durumdayız. Özellikle tesis bakımından şartlarımız çok iyi. Biz de bu iyi şartlardan her türlü faydalanıyoruz.

Biz futbolcular olarak bu süreci kendi açımızdan iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. İnşallah TFF de biz futbolcular ve kulüpler için gerekeni yapar ve en kısa sürede yarım kalan ligimizi başlatır” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)