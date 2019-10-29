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“Futbolcularımızın yenilgiyi kabullenmemeleri sevindirici”

Yeni Çorumspor Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın 2-1 kaybettikleri Hekimoğlu Trabzon maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Skor 2-0 olduktan sonra bile futbolcularımız maçı bırakmadılar. Gösterdikleri reaksiyon ve iç sahada yenilmiş gibi üzülmeleri bizim için sevindirici bir durum. Bu maçla ilgili gerekli dersleri çıkarttık ve tamamen Afyon maçına odaklandık. Afyonspor maçını kazanıp puan sıralamasında kaybettiğimiz yeri geri alacağız” dedi.

“Futbolcularımızın yenilgiyi kabullenmemeleri sevindirici”

Yeni Çorumspor Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın 2-1 kaybettikleri Hekimoğlu Trabzon maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Skor 2-0 olduktan sonra bile futbolcularımız maçı bırakmadılar. Gösterdikleri reaksiyon ve iç sahada yenilmiş gibi üzülmeleri bizim için sevindirici bir durum. Bu maçla ilgili gerekli dersleri çıkarttık ve tamamen Afyon maçına odaklandık. Afyonspor maçını kazanıp puan sıralamasında kaybettiğimiz yeri geri alacağız” dedi.

29 Ekim 2019 Salı 01:19
“Futbolcularımızın yenilgiyi kabullenmemeleri sevindirici”

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Yeni Çorumspor 10.hafta maçında Hekimoğlu Trabzon’a deplasmanda 2-1 yenilirken, bu sezon ilk kez bir deplasman maçı kaybetti. Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın, yenilmelerine rağmen futbolcuların sahada gösterdikleri reaksiyonun sevindirici olduğunu ifade ederken, bu maçla ilgili gerekli dersleri çıkarttıklarını ve önlerindeki maçlara bakacaklarını söyledi.

Galibiyet için gittikleri zorlu Trabzon deplasmanında maça kötü başladıklarını belirten Oğuzhan Yalçın, “Özellikle ilk 20 dakikada evsahibi takım etkiliydi. Bu bölümde yediğimiz golle 1-0 geriye düştük. Golden sonra oyunu dengelememize rağmen final paslarında doğru tercihleri yapamayınca ilk yarıyı geride kapattık.

İkinci yarıda yediğimiz penaltı golüyle fark ikiye çıktı ancak futbolcularımız bunu kabullenmediler. Gösterdikleri reaksiyon sevindirici. Biz de penaltıdan bir gol bulup farkı bire indirdik. Bunun yanında oyunun da kontrolünü tamamen ele aldık. Ancak yine final paslarında yanlış tercihler nedeniyle gol yollarında etkisiz kaldık. Bunun neticesinde de beraberlik golünü bulamadık ve sahadan 2-1 yenik ayrıldık.

Puan alamadığımız ve yenilmememiz gereken bir maçı kaybettiğimiz için tabi ki çok üzgünüz. Futbolcularımız da çok üzüldüler. Sanki iç sahada yenilmişiz gibi üzüldüler.

Hekimoğlu Trabzon maçı artık geride kaldı. Futbolda hep öne bakmak zorundasınız. Biz de bu maçla ilgili gerekli dersleri çıkarttık ve artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Puan sıralamasında kaybettiğimiz yeri geri alabilmemiz için Pazar günü Afjet Afyonspor’la oynayacağımız maça odaklandık. Bu maçı kazanıp 3.sıradaki yerimizi geri almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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