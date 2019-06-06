Futbol Şenliğine yoğun ilgi

Yeni Çorumspor 2.Futbol Şenliği önceki gün minik futbolseverlerin katılımı ile start aldı. 1 Haziran Cumartesi günü 1 No'lu Sentetik Saha'da gerçekleşen şenlikte 2008, 2009, 2010 ve 2011 doğumlu minik sporcular ter döktü. Yeni Çorumspor Sportif Direktör Hamit Işık, Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın, Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Koçak ve ailelerin izlediği şenlikte performansı ile dikkat çeken minik sporcuların isimleri Yeni Çorumspor altyapı yetkilileri tarafından alındı. Minyatür sahalarda yapılan performans maçlarının ardından minik sporcular parkurlarda çeşitli oyunlar oynama imkânı buldular. Yeni Çorumspor Sportif Direktörü Hamit Işık ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın şölen sonrası öğrencilere hitaben yaptıkları konuşmalarda, iyi bir sporcudan önce iyi birer birey olmaları ve futbolda ilerleyebilmek adına çok çalışmaları gerektiğini söylediler.

Şölende ayrıca Yeni Çorumspor altyapısından yetişen profesyonel futbolculardan Kıvanç Kaya, Onur Tekin, Batuhan Demirel, Muhammed Çoban, Nafi Can Yardımcı, Nurican Zorlu ve Hasan Perişan minik sporcularla bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar.