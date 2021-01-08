‘File’de ikinci yarı heyecanı başlıyor

Türkiye Kadınlar 2.Voleybol Ligi 7.Grup’ta ikinci yarının ilk hafta maçları Pazar günü oynanacak. Çorum temsilcilerinden Osmancık Belediyespor Ordu’da Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile karşı karşıya gelirken, Çorum Voleybol Spor Kulübü ise Kastamonu’da Doğa Gençlikspor ile kozlarını paylaşacak. Sezonun ilk yarısını 5 puanla yedinci sırada tamamlayan Osmancık Belediyespor, pazar günü oynanacak maçta Fatsa’yı yenerek yukarı tırmanmak istiyor. İlk yarıda oynadığı 7 karşılaşmadan 9 puan çıkaran Çorum Voleybol Spor Kulübü ise Play-Off umudunu devam ettirebilmek adına Kastamonu’dan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Fatsa Halk Eğitim Merkezi ile Osmancık Belediyespor arasında oynanacak olan karşılaşma Ordu Ahmet Sırımsı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda, Kastamonu Doğa Gençlikspor ile Çorum Voleybol arasında oynanacak kritik maç ise Kastamonu Tandoğan Spor Salonu’nda oynanacak. Her iki karşılaşmada saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Ordu Çamlıkspor ile İskofyaspor, Fındıklı Tenis Doğa ile Ünyegücü takımları karşı karşıya gelecek.

(Spor Servisi)

