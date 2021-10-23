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‘File’de derbi heyecanı

Spor 23.10.2021, 00:06
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‘File’de derbi heyecanı

Kadınlar 2.Voleybol Ligi maçında Çorum Voleybol ile Osmancık Belediyespor karşı karşıya geliyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 2.hafta maçında Çorum’un iki temsilcisi Çorum Voleybol Spor Kulübü ile Osmancık Belediyespor karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk maçında deplasmanda Samsun temsilcisi Çarşamba Gençlikspor’u 3-1 mağlup ederek sezona galibiyet ile başlayan Çorum Voleybol, Osmancık’ı da yenerek 2’de 2 yapmak istiyor. Sezonun ilk haftasını rakibi ligden çekildiği için oynamadan kapatan Osmancık Belediyespor ise Çorum  Voleybol’u yenerek iyi bir başlangıç yapmanın planını yapıyor. Yarın Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.
Grup’ta oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Sivas İl Özel İdaresi ile Çarşamba Gençlikspor, Ordu Çamlıkspor ile Fındıklı Gençlikspor ve İskofyaspor ile Ünyegücü takımları karşı karşıya gelecek. Fatsa Halk Eğitim ile Sungurlu Belediye maçı ise ligden çekildikleri için oynanmayacak.
(Rıfat KARA)
 

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