‘File’de derbi heyecanı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup’ta heyecan Pazar günü oynanacak maçlarla başlıyor. Çorum temsilcilerinden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Sungurlu Belediyespor ise ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek. Yeni transferlerle sezona iddialı bir şekilde giren Çorum Belediyesi, Sungurlu’yu yenerek sezona iyi bir giriş yapmak istiyor. Çorum Belediyesi’ne göre daha mütevazi bir kadroya sahip olan Sungurlu Belediyespor ise genç oyuncularının performansı ile Çorum’dan puanla ayrılmanın planını yapıyor.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Sungurlu Belediyespor arasında oynanacak derbi maç yarın Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak. Bu kritik maçı Amasya bölgesi hakemlerinden Sezayi Şahin yönetirken, Çorum bölgesinden Hasan Öztürk ise yardımcı hakem olarak görev alacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise Samsun Voleybol ile TVF Spor Lisesi, Halkbank ile Anadolu Voleybol, Ziraat Bankkart ile Yamanca Asansör Çankırı Birlikspor karşı karşıya gelirken, Darüşşifa Okulları takımı ise BAY geçecek.

(Rıfat KARA)

